Gebze'de 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi Burak Reis Caddesi’ndeki Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dün akşam saatlerinde okulda bulunan bazı öğrencilerde, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı.

Okul idarecilerinin durumu derhal yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık ekipleri yönlendirildi. Rahatsızlanan 15 öğrenciye, sağlık personelinin ilk müdahalesi okulda yapıldı. Ardından öğrenciler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖĞRENCİLER TABURCU EDİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanelere sevk edilen lise öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve uygulanan tedavilerin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri bilgisine ulaşıldı.

Olayın kesin nedenini belirlemek amacıyla harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantininde satılan gıda maddelerinden ve öğrencilerin gün içinde tükettiği ürünlerden numuneler aldı. Zehirlenme şüphesiyle ilgili kapsamlı inceleme süreci devam ediyor.