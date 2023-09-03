Gebze’de zincirleme trafik kazası gerçekleşti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobil ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil ve bir panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların E.G idaresindeki 06 CNM 812 plakalı panelvan, H.İ.A idaresindeki 41 T 3110 plakalı Hyundai marka taksi, Y.K idaresindeki 41 AHP 361 plakalı Opel marka otomobil ve M.U idaresindeki, 41 APM 869 plakalı Peugeot marka otomobil olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Peugeot marka aracın sürücüsü M.U ile Opel marka otomobilde bulunan Y.K ve eşi G.K yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansa kaldırılan yaralılar hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.