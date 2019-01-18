Aydın'da AKP Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan'ın üniversite vaadi eleştirilere neden oldu. Yıllardır üniversite isteyen ve imza kampanyaları düzenleyen ilçe halkı, "Şimdiye kadar neden açmadınız?" diyor.

Aydın'da AKP Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, seçilirse ilçeye bir üniversite bölümü açılacağını vaat etti. Ancak bu vaadi eleştirilere neden oldu. 2016'da üniversite için imza kampanyası açan Mahir Erişmiş, bugüne kadar hiçbirşey yapılmadığı görüşünde.



CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın ise AKP adayının vaadini inandırıcı bulmuyor.



İyi Parti Koçarlı İlçe Başkanı Zülfikar İstek ise bunu seçmene tehdit olarak algılıyor.



Ulusal Kanal'a konuşan vatandaşlar da AKP'li adayın vaadini inandırıcı bulmuyor.



Koçarlı halkı yıllardır ilçeye bir üniversite bölümü açılmasını istiyor. Ama 16 yıldır ilçeye üniversite getirmeyen iktidarın bunu yerel seçim malzemesi yapmasına da tepki var.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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