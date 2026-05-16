Gece bardaklar kırıldı, sabah dehşet yaşandı! Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinde 4. kattan düştü

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa'daki bir hastanede nöroloji uzmanı olarak görev yapan A.Ö.K., gece saatlerinde 36 yaşındaki avukat erkek arkadaşı Özgür Y.'nin (Ö.Y.) evine geldi.

GECE BARDAKLAR KIRILDI

İddiaya göre, ikili arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bu tartışma esnasında A.Ö.K.'nin yere cam bardak attığı öne sürüldü. Olayın ardından uykuya dalan çift, sabah işe gitmek üzere çalan alarm sesiyle uyandı. Uyandıktan kısa bir süre sonra kadın doktor, binanın dördüncü katında bulunan terastan aşağı düştü.

Düşüş sırasında ilk olarak binanın bitişiğindeki ağaçlara çarpan A.Ö.K., ardından hızla kaldırıma savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı haldeki doktor, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve entübe edilen A.Ö.K.'nin tedavisi şu an yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Öte yandan, yaşanan bu olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İncelenen çevredeki kamera görüntülerinde, A.Ö.K.'nin ilk olarak gece saatlerinde erkek arkadaşının oturduğu binaya giriş yapmak üzere yöneldiği ve sabah saatlerinde teras katından aşağı düştüğü anlar yer alıyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.