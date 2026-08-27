Gece müzeciliği artık kendi enerjisini üretecek! Tlos, yenilenebilir enerji uygulamalarına örnek olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çevre dostu uygulamanın tarihî alanlarda yenilenebilir enerji kullanımına örnek olacağını bildirdi.

Gece müzeciliği artık kendi enerjisini üretecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihî alanların aydınlatma ihtiyacını çevre dostu sistemlerle karşılayacak uygulamaların ilk örneklerinden birini Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti’nde hayata geçirdi.

Tlos özelinde ilk olma özelliği taşıyan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacak.

Proje, tarihî alanlarda sürdürülebilir enerji kullanımına örnek olurken antik tiyatronun akşam saatlerinde ziyaret edilebilmesine de imkân sağlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tlos Tiyatrosu’ndaki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve GES projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tlos Antik Kenti artık güneş enerjisiyle aydınlanacak.

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu’nda 2023 yılında başlattığımız kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladık.

Yapının mimari bütünlüğünü ve farklı tarihsel evrelerini titizlikle korurken Tlos özelinde bir ilki de hayata geçirdik. Kurduğumuz GES sistemiyle antik tiyatromuzun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanacağız.

Çevre dostu aydınlatma sistemiyle ziyaretçilerimizin Tlos’un eşsiz atmosferini akşam saatlerinde de deneyimlemesini sağlayacağız.

Tarihî alanlarımızı yenilenebilir enerji sistemleriyle buluşturuyor, kültürel mirasımızı sürdürülebilir uygulamalarla geleceğe taşıyoruz.”

Tlos Tiyatrosu’nda Restorasyon Tamamlandı

Tlos Antik Kenti Tiyatrosu’nda Ocak 2023’te başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları, 2026 yılı ağustos ayı itibarıyla tamamlandı.