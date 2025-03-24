Gece yarısı 2 milyonluk vurgun: Kepengi kırıp içeri girdiler

İstanbul Maltepe’de bir kuyumcu dükkanı, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Kepengi kırarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gece yarısı 2 milyonluk vurgun: Kepengi kırıp içeri girdiler
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Olay, gece saatlerinde Küçükyalı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, kuyumcu dükkanına araçla gelerek dükkânın kepengini kaldırdı. Şüpheliler, hızla içeri girerek kasada bulunan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çaldı.

Soygunun ardından hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yakalanmamak için dikkatli davrandı.

Soygunun ardından iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şüphelileri tespit etmeye çalışıyor.

Ayrıca, zanlıların kaçış güzergâhlarını belirlemek için bölgedeki plaka tanıma sistemleri ve MOBESE kameraları da inceleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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