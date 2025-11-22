Gece yarısı alevlere teslim olan kereste fabrikası yanarak kül oldu

Isparta Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kereste fabrikasında gece 03.00 sıralarında çıkan yangın itfaiyenin sabaha kadar süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Isparta’da gece saatlerinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Olay, saat 03.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, fabrika genelini saran alevlere müdahale etti. Yangın, sabaha kadar süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse bulunmazken, büyük hasar gören kereste fabrikası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kereste Fabrikası
