Gece yarısı alevlere teslim olan kereste fabrikası yanarak kül oldu

Isparta’da gece saatlerinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Olay, saat 03.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, fabrika genelini saran alevlere müdahale etti. Yangın, sabaha kadar süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse bulunmazken, büyük hasar gören kereste fabrikası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.