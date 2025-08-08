Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu

Deprem, 8 Ağustos Perşembe günü saat 03.21’de kaydedildi. Yerin yaklaşık 9.97 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.