Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu
Yayınlanma:

Deprem, 8 Ağustos Perşembe günü saat 03.21’de kaydedildi. Yerin yaklaşık 9.97 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çorum'da korkunç yangın: 100'den fazla kuzu telef oldu, ev ve ahırlar yandıÇorum'da korkunç yangın: 100'den fazla kuzu telef oldu, ev ve ahırlar yandıGündem
Balıkesir deprem
Günün Manşetleri
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
12 milyon liralık sahte gıda ele geçirildi!
7 ayda 110 çete çökertildi, 42 milyar TL'ye el konuldu
FETÖ mahrem imamı yakalandı!
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Çok Okunanlar
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu
Umman Özkul kimdir? Umman Özkul kimdir?
Çorum'da mandıra yangını: 100'den fazla kuzu telef oldu Çorum'da mandıra yangını: 100'den fazla kuzu telef oldu
Adalet Bakanlığı’ndan görevde yükselme sınavı ilanı Adalet Bakanlığı’ndan görevde yükselme sınavı ilanı