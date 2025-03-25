Gece yarısı feci kaza! AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Köroğlu İstasyon Amirliği mevkiinde meydana geldi. AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar yönetimindeki 14 KJ 700 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan G.K. idaresindeki 51 ABC 707 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan araç içinde sıkışan Çongar için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılan Mehmet Çongar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.