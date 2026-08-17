Gece yarısı korkutan anlar: Sokakta derin çatlaklar oluştu! Polis ve zabıta alarma geçti

Sokak zemininde oluşan derin çatlakların ardından ekipler güvenlik gerekçesiyle caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

GECE YARISI TOPRAK KAYDI, SOKAKTA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Olay, saat 01.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2275 Sokak üzerinde yaşandı. Yapımı devam eden bir inşaatın temel kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle ani toprak kayması gerçekleşti. Durumu fark eden şantiye güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine adrese ivedilikle itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

SOKAK ŞERİTLE KAPATILDI, TEDBİRLER ARTIRILDI

Bölgeye gelen itfaiye ve teknik ekiplerin sokak üzerinde yaptığı incelemelerde, yol zemininde ve asfalt üzerinde yarıklar ile çatlaklar oluştuğu saptandı. Olası bir göçük ve çökme riskine karşı polis ekipleri sokağı araç girişine kapatırken, zabıta ekipleri de güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

Olayla ilgili teknik inceleme ve güvenlik tahkikatı başlatıldı.