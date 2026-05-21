Gece yarısı otelde dehşet! Müşterilerle patron birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde bir otelde işletmeci ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır yaralanan olayın ardından üç şüpheli gözaltına alınırken emniyet güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gece yarısı otelde dehşet! Müşterilerle patron birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hicriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde gece saat 02.00 sıralarında silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgilere göre, otel sahibi 62 yaşındaki Cavit Yılmaz ile yanında bulunan 52 yaşındaki A.Y. ve o esnada otelde müşteri olarak konaklayan 52 yaşındaki L.M., 55 yaşındaki M.S., 26 yaşındaki Ufuk Sezer ve 34 yaşındaki E.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Sözlü olarak başlayan bu tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek tarafların silah kullandığı bir çatışmaya dönüştü.

OTEL SAHİBİ VE BİR MÜŞTERİ KURTARILAMADI

Silahlı çatışmanın yaşanması ve durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, silahlı kavgada ağır yaralanan otel sahibi Cavit Yılmaz ile müşterilerden Ufuk Sezer'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevklerini gerçekleştirdi. Ancak Yılmaz ve Sezer, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı olayda yaralanan 55 yaşındaki M.S.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan ölümlü olayın ardından emniyet güçleri otel çevresinde ve içerisinde güvenlik önlemleri alarak delil toplama çalışmalarını yürüttü. Soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler L.M., A.Y. ve E.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet birimleri, gece yarısı meydana gelen bu çatışmanın husumet nedenini ve olay anının detaylarını aydınlatmak amacıyla başlattıkları geniş çaplı incelemeye devam ediyor.

Benzine bir zam daha! Pompa fiyatları değişti: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatlarıBenzine bir zam daha! Pompa fiyatları değişti: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
NBA'de nefes kesen gece! Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 122-113 yenerek seride durumu 1-1'e getirdiNBA'de nefes kesen gece! Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 122-113 yenerek seride durumu 1-1'e getirdiSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sakarya silahlı kavga
Günün Manşetleri
Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu
11 yılda ülke ekonomisine 5,9 milyar lira tasarruf
Türkiye'de doğum oranlarında büyük düşüş
4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL ceza
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
15-18 Yaş grubu için infaz düzenlemesi değişiyor
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Çok Okunanlar
800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme
Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 21 Mayıs Perşembe Gazete manşetleri 21 Mayıs Perşembe