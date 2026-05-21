Gece yarısı otelde dehşet! Müşterilerle patron birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hicriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde gece saat 02.00 sıralarında silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgilere göre, otel sahibi 62 yaşındaki Cavit Yılmaz ile yanında bulunan 52 yaşındaki A.Y. ve o esnada otelde müşteri olarak konaklayan 52 yaşındaki L.M., 55 yaşındaki M.S., 26 yaşındaki Ufuk Sezer ve 34 yaşındaki E.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Sözlü olarak başlayan bu tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek tarafların silah kullandığı bir çatışmaya dönüştü.

OTEL SAHİBİ VE BİR MÜŞTERİ KURTARILAMADI

Silahlı çatışmanın yaşanması ve durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, silahlı kavgada ağır yaralanan otel sahibi Cavit Yılmaz ile müşterilerden Ufuk Sezer'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevklerini gerçekleştirdi. Ancak Yılmaz ve Sezer, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı olayda yaralanan 55 yaşındaki M.S.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan ölümlü olayın ardından emniyet güçleri otel çevresinde ve içerisinde güvenlik önlemleri alarak delil toplama çalışmalarını yürüttü. Soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler L.M., A.Y. ve E.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet birimleri, gece yarısı meydana gelen bu çatışmanın husumet nedenini ve olay anının detaylarını aydınlatmak amacıyla başlattıkları geniş çaplı incelemeye devam ediyor.