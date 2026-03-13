Gece yarısı sallandı! Tokat Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Bölgede paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak bazı binalarda ufak çaplı hasarlar oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem gece saat 03.35'te gerçekleşti.
Yerin 6,37 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı; Tokat merkez ve ilçelerinin yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ile çevre illerde de hissedildi. Gece uykusunda depreme yakalanan bazı Tokatlı vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.
VALİLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Tokat Valisi Abdullah Köklü, şu an için kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını ve ekiplerin sahada tarama faaliyetlerine başladığını duyurdu.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan ve Çorum Valisi Ali Çalgan da yaptıkları açıklamalarda, kendi bölgelerinde şu ana dek herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını ve ilgili birimlerin sahadaki incelemelerini sürdürdüğünü kaydettiler.
Depremin merkez üssü Niksar'da sarsıntının çok şiddetli hissedildiğini belirten Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Toplanma alanlarımız belirlendi. Şu ana kadar hiçbir olumsuz duruma rastlamadık. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan güvenli alanlarda beklemelerini öneriyorum. Yetkililerden gelecek bilgi doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz."
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise ilçede sarsıntı kaynaklı bir sorun yaşanmadığının altını çizerek şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız itfaiye sesiyle panik olmuş olabilir. O saatte elektrik kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Kaymakam beyle de görüştük. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını öğrendik."
OKUL DUVARLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU
Şiddetli sarsıntı neticesinde herhangi bir yıkım haberi gelmese de bazı yapılarda maddi hasarlar göze çarptı. Depremin etkisiyle çeşitli binaların dış cephelerindeki sıvalar dökülürken, bazı asma tavanlarda çökmeler meydana geldi.
Ayrıca, bölgede bulunan Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu'nun duvarlarında da küçük çaplı çatlaklar oluştuğu ve sıva dökülmeleri yaşandığı tespit edildi.