Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Tartıştığı adamı 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma cinayetle sonuçlandı. 44 yaşındaki H.A., tartıştığı şahıs tarafından altı yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirirken, kaçan cinayet şüphelisini arama çalışmaları sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Tartıştığı adamı 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı
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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki R.C.A. ile 44 yaşındaki H.A. sokak üzerinde bir araya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı. Karşılıklı atışmalarla büyüyen gerginlik kısa süre içerisinde fiziksel kavgaya dönüştü.

6 BIÇAK DARBESİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavganın alevlenmesi üzerine R.C.A., yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak H.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerine peş peşe 6 bıçak darbesi alan H.A., kanlar içerisinde yere yığılarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi ve ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı tıbbi müdahale ve kontrollerde, ağır yaralı H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet mahallini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri bölgede detaylı delil incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından H.A.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ HER YERDE ARANIYOR

Olayın hemen ardından suç aletiyle birlikte kayıplara karışan şüpheli R.C.A.'nın izini süren emniyet güçleri, şahsı yakalamak için operasyon başlattı. Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları ve olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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