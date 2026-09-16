Gece yarısı üçlü cinayet! 13 yaşındaki oğul KADES'e bastı, şüpheli kaçtı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir şüpheli, boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini uyudukları sırada silahla öldürdü.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir aile, uykuya daldıkları evde silahlı saldırıya uğradı.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.C. (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun (36), kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel'e (63) ateş açtı. Saldırı sonucunda üç kişi hayatını kaybetti, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Saldırı, gece saat 03.30 sıralarında Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Ayşegül Coşkun ile anne ve babası Cemile Engel ve Ahmet Engel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüphelinin üç kişiyi de uyudukları sırada silahla vurduğu belirlendi.
Evde yaşanan bağrışmalar sırasında çiftin 13 yaşındaki en büyük oğlu, KADES uygulamasındaki ihbar butonuna bastı.
Çiftin üç çocuğu ile hayatını kaybeden genç kadının kardeşlerinin şu an jandarma korumasında olduğu öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Jandarma ekipleri ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan S.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin izini sürmek için bölgede arama faaliyetleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.