Gece yarısı üçlü cinayet! 13 yaşındaki oğul KADES'e bastı, şüpheli kaçtı

Saldırı, gece saat 03.30 sıralarında Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Ayşegül Coşkun ile anne ve babası Cemile Engel ve Ahmet Engel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüphelinin üç kişiyi de uyudukları sırada silahla vurduğu belirlendi.