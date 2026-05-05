"Gel annem" diyerek kediye işkence etti: Hakkında karar verildi!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sokakta gördüğü kedinin yüzüne yağ çözücü sprey sıkan 43 yaşındaki A.A. isimli saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırganın çalıştığı zincir marketten yapılan açıklamada ise şahsın iş akdinin derhal feshedildiği bildirildi.

"GEL ANNEM" DİYEREK İŞKENCE ETTİ

Olay, 3 Mayıs tarihinde Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’ndeki bir zincir marketin önünde gerçekleşti. Market çalışanı A.A., ‘Gel annem gel’ diyerek yanına çağırdığı masum sokak kedisinin yüzüne elindeki yağ çözücü spreyi sıktı. Can havliyle bir otomobilin altına sığınan kediyi takip eden A.A., sprey sıkmaya orada da devam etti. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından "Yazık hayvana" sözleriyle cep telefonuna kaydedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından büyük bir infial oluşunca, polis ekipleri inceleme başlatarak dün A.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZİNCİR MARKETTEN SERT TEPKİ: İŞİNE SON VERİLDİ

Olayın yaşandığı zincir market, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada A.A.’nın işine son verildiğini duyurdu. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada yer alan ve bir mağazamızda yaşandığı görülen görüntüler, hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olayla ilgili gerekli incelemeler hızla başlatılmış, konuya dahil olan kişilerin iş akdi feshedilmiştir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreçlerimiz hassasiyetle ele alınmaktadır.”