İmkânsızlıklar içinden gelip, adeta taşı sıkıp suyunu çıkarıyorlar. Gaziantep'te yapılan tenis turnuvası ile genç sporcular gövde gösterisi yaptı.
19 ilden 400 sprocu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasında buluştu.
Tenisçilerin maçları büyük çekişmelere sahne oldu. Kazanan ise erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü, kadınlarda Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü oldu.
Millî Tenisçi ve Gaziantep Tenis İhtisas Kulubü Takım Kaptanı Mert Yetkinşekerci, sporun çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Turnuvanın Gaziantep'te yapılması, gelecek vaad eden sporcuların kamuoyuna mesajı da oldu aslında.
Bölgedeki çocuklar da, hayatlarının tenisle iç içe geçmesinden oldukça memnun.
HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr
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