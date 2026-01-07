Gelevera Deresi'nde gergin bekleyiş: O proje köylüleri ayağa kaldırdı
Giresun'da türkülere konu olan ünlü Gelevera Deresi'nin kenarına yapılması planlanan proje, bölge halkını sokağa döktü.
Giresun Katı Atık Birliği, Tirebolu ilçesine bağlı Şirinköy köyünde, Gelevera Deresi kenarına katı atık düzenli depolama tesisi kurmak için çalışma başlattı. Ancak projenin uygulanacağı konum, yöre halkının sert tepkisine neden oldu.
Tesisin dere kenarına kurulmasına itiraz eden vatandaşlar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bölgede toplanarak bir eylem gerçekleştirdi.
"TESİSE DEĞİL YERİNE KARŞIYIZ"
Eylemde söz alan Çevre Koruma Komisyonu Başkanı Kemal Küçükaydın, proje sahasının akarsu yatağında yer aldığına dikkat çekti.
Küçükaydın, tesisin bu noktaya yapılmasının çevre, halk sağlığı ve yaşam açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti. İtirazlarının yatırıma değil, konumlandırmaya yönelik olduğunu belirten Küçükaydın, depolama tesisine değil, seçilen alana karşı olduklarını vurguladı.
Protestoya destek veren Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ise bölgenin coğrafi risklerine işaret etti.
Söz konusu arazinin yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirten Karadere, alanın daha önce sel riski yaşadığını hatırlattı.
Karadere, tesisin bu bölgede kurulmasına karşı mücadele edeceklerini söyledi.
Düzenlenen eylem, yapılan basın açıklamalarının ardından sona erdi.