Gelevera Deresi'nde gergin bekleyiş: O proje köylüleri ayağa kaldırdı

Küçükaydın, tesisin bu noktaya yapılmasının çevre, halk sağlığı ve yaşam açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti. İtirazlarının yatırıma değil, konumlandırmaya yönelik olduğunu belirten Küçükaydın, depolama tesisine değil, seçilen alana karşı olduklarını vurguladı.