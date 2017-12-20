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Gelibolu'da minibüs'ün çarptığı Karayolları şoförü öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gelibolu 13'ncü Şube Şefliğinde şoför, 45 yaşındaki Nihat Süngü, minibüs çarpması sonucu öldü.

Gelibolu'da minibüs'ün çarptığı Karayolları şoförü öldü

Kaza bugün saat 12.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Sürekovası Mevkii'nde meydana geldi. Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gelibolu 13'ncü Şube Şefliği'nde şoför Nihat Süngü, karayolu kenarında temizlik çalışması için görevlilerle Sürekovası mevkiine getirdi. Arabadan indiği anda Nihat Süngü'ye İstanbul yönünden Çanakkale'ye giden Rumen, Dimetrescu Claudlu Gabrel'in kullandığı AG 10 VFW plakalı minibüs çarptı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Nihat Süngü'nün öldüğünü belirledi. Sevk edilen polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yol bir süre trafiğe kapandı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesi ardından Süngü'nün cesedi cenaze aracı ile Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan minübüs sürücüsü Dimetrescu Claudlu Gabrel ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale
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