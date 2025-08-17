Gelibolu'da yangın durdurulamıyor! Binlerce kişi tahliye edildi, alevler tarihi alanı kuşattı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasında dün saat 16.28’de başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin rüzgarla birlikte Eceabat’taki ormanlık alanlara da sıçradığı bildirildi. Müdahale çalışmalarına 12 uçak, 18 helikopter, 155 arazöz, 8 iş makinesi ve 899 personel katılıyor.

AA ekibinin dronla kaydettiği görüntüler, yangının boyutunu ve etkili olduğu alanı gözler önüne serdi.

TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, yangının büyümesi nedeniyle ziyaretçilere yönelik yeni bir karar aldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır.”

6 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı 6. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir.”

Yangın nedeniyle daha önce Gelibolu’nun Karainebeyli, Eceabat’ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri de tedbiren boşaltılmıştı. Şu ana kadar 251 kişinin güvenli alanlara taşındığı bildirildi.

Yangının rüzgarın etkisiyle daha da büyüme ihtimali bulunduğu belirtilirken, ekiplerin gece gündüz kesintisiz müdahalesi devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki yerleşim yerlerine alevlerin ulaşmadığını ancak riskin sürdüğünü kaydetti.