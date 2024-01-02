Gelin Arabasında İnsan Kaçakçılığı

Arabayı süslediler, kimse durdurmaz sandılar. Ancak güvenlik güçlerinin dikkati onların hilesini ortaya çıkardı.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekipleri düzensiz göçmenlerin bir otomobille batı illerine götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.



Ahmed-i Hani Mahallesi'nde gelin arabası gibi süslenen araçta arama yapıldı. Yabancı uyruklu sürücü R.N. ile 2 düzensiz göçmeni yakaladı.



Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.