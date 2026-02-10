Gelin bohçasından aşk acısına: 112 acil çağrı merkezlerine gelen ihbarlar 'pes' dedirtti

Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te geçen yıl 112 Acil Çağrı merkezlerine gelen çağrıların yüzde 50'den fazlasının gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştuğu bildirildi. 112 çalışanları, 7 gün 24 saat esasıyla acil müdahale gerektiren olaylar için görev başında beklerken, sistemin işleyişini aksatan ilginç taleplerle de karşı karşıya kalıyor. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla asılsız çağrı sayıları her geçen yıl düşüş gösterse de 2025 verileri, gereksiz aramaların halen ciddi bir yük oluşturduğunu ortaya koydu.

AŞK ACISI ÇEKEN DE VAR, BALIN TADINI BEĞENMEYEN DE

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin geçen yıl yoğun bir mesai harcadığını belirtti. Merkeze en çok sağlık ve güvenlikle ilgili çağrılar geldiğini ifade eden Hatipoğlu, "2025 yılında arkadaşlarımız 619 bin çağrı karşıladı, bunun 235 binini asıllı çağrılar oluşturdu. Asılsız olan ile telefon açıldığı sırada kapanan çağrılar yüzde 38,24." bilgisini paylaştı.

Asılsız çağrıların acil vakalara müdahaleyi geciktirebildiğine dikkat çeken Hatipoğlu, bu durumun yaptırımları olduğunu hatırlattı. Hatipoğlu, "Asılsız ihbarlarda kişiye 18 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Yine açılışta kapanan çağrılar veya benzeri hususlar söz konusu, bu çağrılarda da 1800 lira idari para cezası uygulanıyor." dedi. Vali Hatipoğlu, merkeze gelen ilginç çağrıları ise şu sözlerle aktardı: "Pandemi döneminde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza verdiğimiz desteğin devamını istemek için arayanlar, talepte bulunanlar oldu. 'Ayakkabım çatıda kaldı, itfaiye gelsin.', 'Televizyondan sipariş verdiğim bal, bal tadı vermiyor, yardım edin.', 'Aşk acısı çekiyorum, dertleşmek istiyorum.' diye arayanlar var. Vatandaşlarımıza 112'yi gereksiz meşgul edecek hususlarda aramamaları için telkinlerde bulunuyoruz."

"UÇAĞIM NE ZAMAN HAREKET EDECEK?"

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, merkezin işitme engelliler için görüntülü görüşme ve turistler için yabancı dil desteği sunduğunu belirtti. Tanıtım faaliyetleri sayesinde 2019'da yüzde 96 olan asılsız çağrı oranının, 2025 yılında yüzde 68'e gerilediğini aktaran Karaboğa, geçen yıl 1 milyon 215 bin 246 çağrı aldıklarını kaydetti. Karaboğa, "112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul ettikleri gerekçesiyle geçen yıl 76 kişiye yaklaşık 200 bin lira para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

Mardin merkez personeli Helin Ece ise yaşadıkları mağduriyeti şöyle dile getirdi: "Asılsız çağrılarla ilgili mağduriyetimiz var. 'Gelin bohçası hazırlayacağım, bohça nasıl hazırlanır?', 'Uçağım ne zaman hareket edecek?' şeklinde sorulara da maruz kalıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını talep ediyoruz."

Personel Sultani Şimşek de, "Yüzüğüm kayboldu, itfaiye dedektörle arasın.", "Saat kaç?" gibi çağrılarla sıkça karşılaştıklarını ekledi.

EŞİYLE TARTIŞAN HAKLILIK TEYİDİ İÇİN ARIYOR

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, geçen yıl karşılanan 549 bin 377 çağrının 350 bininin asılsız olduğunu açıkladı. Hedeflerinin asılsız ihbar oranını yüzde 50'nin altına düşürmek olduğunu belirten Tatar, gereksiz aramalar için 1882 lira, ekipleri asılsız yönlendirmeler için ise 18 bin 823 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Şırnak merkez personeli Elanur Uçar, özellikle çocukların ve aile içi tartışma yaşayanların hattı meşgul ettiğini belirterek şunları söyledi: "Eşiyle tartışan kişiler çok arıyor. 'Eşimle tartıştım, haklı mıyım haksız mıyım?' diye soruyorlar. Ödevini yapmayan çocuklar anne ve babası kızdığında arıyor, 'Annem, babam ödevimi yapmadığım için kızdı, eve polis gönderin, onları yakalasınlar.' diyorlar. 'Elektrikler neden yok, ne zaman gelecek?' diyen var ya da telefonunda şebeke sorunu yaşayan arıyor."

Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt, 2021'de yüzde 84 olan gereksiz çağrı oranının yüzde 72'lere gerilediğini ancak bunun hala yüksek bir oran olduğunu vurguladı. Bozkurt, 2025'te toplam 344 bin 750 çağrı karşıladıklarını belirtti. Siirt'te görevli personel Başak Kılıçvuran, karşılaştıkları en ilginç talepleri şöyle sıraladı: " 'Telefonum bozuldu, ses denemesi yapmak için aradık.' diyen de var. Yaşlı bir amcamız, 'Pancar çuvallarım ağır, acil helikopter lazım, jandarma gelebilir mi?' demişti. Çamaşır makinesi bozulan bir vatandaşımız, 'Acil yetişin' demişti. 'Buranın yabancısıyım, büryan kebabını duydum, kilosu ne kadar?' diye arayan da olmuştu."

Personel Havva Büyükkök ise acil vakalara ulaşmak için saniyelerle yarıştıkları sırada "Kavanozun kapağını açamıyorum, itfaiye gelebilir mi?" şeklinde aramaların geldiğini ve bu durumun işleyişi zorlaştırdığını ifade etti.