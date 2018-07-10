banner982
Adalet Bakanı'ndan açıklama
Adalet Bakanı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar belirlendi
Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar belirlendi
PKK'nın kritik ismi öldürüldü
PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?
Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

Gelinini sevgilisiyle yakaladı, çıplak halde kaçan adamı mahalleliyle dövdü

Kocaeli'de, 3 çocuk annesi A.S., erkek arkadaşı N.Ş.K. ile ilişkide bulunurken, kayınvalidesi tarafından yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Üzerine araç sürülmesi sonucu yaralanan N.Ş.K., mahalle sakinlerince linç edilmek istenirken, polis engel oldu.

Gelinini sevgilisiyle yakaladı, çıplak halde kaçan adamı mahalleliyle dövdü

Olay, dün, Çayırova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Hastanenin hasta kabul bölümünde çalışan, evli ve 3 çocuk annesi A.S., iddiaya göre, N.Ş.K. ile sevgili oldu. A.S., evine gelen N.Ş.K. ile ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesine yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Kayınvalidenin bağırışları üzerine gelen mahalleli, durumu öğrenince N.Ş.K.'yi sokak ortasında tekme- tokat dövmeye başladı. Çıplak haldeki N.Ş.K., öfkeli kalabalığın elinden kurtulup, kaçmak isterken, mahalle sakinlerinden biri aracını üzerine sürdü. Yaralı halde yere yığılan N.Ş.K.'nin çevresi, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince sarıldı. Polisler, mahallelinin N.Ş.K.'ye yeniden saldırmasını engelledi. Çağrılan sağlık görevlileri, N.Ş.K.'nin üzerine havlu sarıp, ambulansa bindirdi. İstanbul'da hastaneye götürülen N.Ş.K.'nin tedaviye alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.