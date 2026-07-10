Gelinlik almaya gitmişlerdi... Sözlü çiftin öldüğü kazada acılı aile isyan etti: 'Sadece 8 gün tutuklu kaldı'

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 22 Mart'ta meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya, sanık A.E.B., taraf avukatları ve kazada yaşamını yitiren Mustafa Kılıç ile Gamze Ateş'in yakınları katılım sağladı.

"HIZIM 100 KİLOMETREYDİ"

Sanık A.E.B., mahkemedeki savunmasında Isparta'dan Burdur istikametine seyir halindeyken bir aracı solladığı esnada kazanın meydana geldiğini ifade etti. Sollamayı bitirip kendi şeridine geçtiğinde karşı yönden gelen aracı fark ettiğini anlatan sanık,"Araç kaymaya başladı, soldaki bariyere doğru gittim. Sonra bir itfaiyeci yanıma geldi ve bana kaza yaptığımı söyledi. Kafamda kan olduğunu hissettim. Kafamı çevirdiğimde çarpıştığımı gördüm. Hava yağışlıydı, yol kaygandı. Hızım 100 kilometreydi." ifadelerini kullandı.

Tarafları ve savunmayı dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanma halinin ve adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Yargılamanın seyrini etkileyecek delillerin incelenmesi amacıyla 24 Eylül'de kaza yerinde keşif yapılması kararlaştırılırken, dava 2 Aralık tarihine ertelendi.

AİLEDEN TAHLİYE İSYANI

Duruşmanın sona ermesinin ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan baba Halil Şeref Kılıç, kaza günü oğlunun sözlüsüyle birlikte gelinlik ve damatlık almak üzere Isparta'ya gittiğini anlattı. Hatalı sollama neticesinde evlatlarını kaybettiklerini vurgulayan baba Kılıç, şunları kaydetti: "Bugün davası görülmektedir. İki gencin ölümüne sebep olan kişi sadece 8 gün tutuklu kalmıştır. Bir zamanlar bizim de bir evladımız vardı. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Tekrar tutuklanmasını istiyorum. Ben gelinlik damatlık giydireceğim derken kefeni ile geldiler. Adalete sığınıyorum. Biz yanıyoruz, yüreğimiz parçalandı bizim. "

Acılı anne Emine Kılıç ise adalet talebini yineleyerek, "Benim çocuklarımı benden aldı. Ben kabristanlıklarda yatıyorum. Adalet istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Biz yandık, bir daha anne baba yanmasın." diye konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TAM KUSURLU ÇIKTI

Kılıç ve Ateş ailesinin avukatı Şenay Aydın, sanığın sekiz gün gibi kısa bir sürede tahliye edilmesinin kamu vicdanını yaraladığını belirterek, "Sanık dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda ve Adli Tıp Kurumu trafik ihtisas kurumunun raporunda asli ve tam kusurlu olarak kabul edilmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen 8 gün sürede tahliyesine karar verilmiştir. Aile ve kamunun vicdanı yaralanmıştır. Asli ve tam kusurlu olmasına rağmen 8 gün gibi kısa sürede tahliye edilmesi sebebiyle müvekkillerimin adalete inancı zedelenmiştir. Nihai kararın bağımsız mahkemelerce verileceğini bilmemize karşın bu adalet arayışımızı kamuya duyurmayı görev biliyoruz." ifadelerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Isparta-Burdur kara yolundaki Kadılar Köyü Doğanbey Köprüsü'nde 22 Mart günü iki otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Mustafa Kılıç (23) idaresindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil ile A.E.B. (26) yönetimindeki 32 ABE 850 plakalı otomobilin karıştığı kazada, sürücü Kılıç ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan Gizem Ateş (19) hayatını kaybetmişti. Kazayı yaralı olarak atlatan A.E.B., Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınmıştı.