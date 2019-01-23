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Gelinlik fuarı açıldı

İzmir’de 13. Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı açıldı. Görkemli bir defile ile yapılan açılışta üreticiler artan maliyetlerden dert yandı. Dolar kurundaki artış, üretim malzemeleri ithal olan sektörü olumsuz etkiledi. Ulusal Kanal’a konuşan üreticiler iç piyasada alım gücünün azalmasının sektörü ciddi oranda daralttığına dikkat çekti

Gelinlik fuarı açıldı
13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı görkemli defileyle kapılarını açtı.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  Aziz Kocaoğlu, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay ,Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener katıldı.

Yeni sezona umutla başlayan firma sahipleri, dolar kurunun artışıyla beraber sektörün darbe yediğini söyledi.

Gelinlik, damatlık ve abiye giyim üreticileri Ulusal Kanal’a konuştu. "Ürettiğimiz ürünlerin hammaddeleri ithal diyen firma sahipleri, doların ani artışı bizleri çok etkiledi" dedi.

İthal edilen hammaddelerin Türkiye piyasında da üretildiğini söyleyen üreticiler, Türkiye’deki girdi malzemelerinin ihtiyacı karşılayamadığını ve düşük kalitede olduğunu vurguladı.

İhracatın fazla olduğu gelinlik sektöründe iç piyasaya ürün satmayan firmalar kurun artışından etkilenmediklerini dile getirdi.

Üreticiler devlet desteklerinin artması ve kurun sabitlenmesinin sektöre faydalı olacağını söyledi.

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ulusal.com.tr
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