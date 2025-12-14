Gemi inşaatında çökme! Yaralı işçiler var

Tuzla’da bulunan bir tersanede yapımı devam eden geminin inşaat iskelesi çöktü. Meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tersane Caddesi üzerindeki bir tersanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tersane sahasında sürdürülen çalışmalar sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gemi inşaatında kullanılan iskele çöktü.

Çökme sırasında iskeleden düşen iki işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri tersane sahasında güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.