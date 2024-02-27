Gemlik için uyarı geldi! 7 üstü depremde durum vahim
Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesi için önemli uyarılarda bulundu. Görür, sosyal medya hesabı üzerinden şu sözleri söyledi, işte ayrıntılar...
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür Gemlik için önemli uyarılarda bulundu. Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesi hakkında bakın neler söyledi...
GEMLİK İÇİN UYARI GELDİ
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Gemlik hakkında şu sözleri söyledi:
Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemliğin konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor. Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 27, 2024