Gemlik için uyarı geldi! 7 üstü depremde durum vahim

Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesi için önemli uyarılarda bulundu. Görür, sosyal medya hesabı üzerinden şu sözleri söyledi, işte ayrıntılar...

Gemlik için uyarı geldi! 7 üstü depremde durum vahim
Gemlik için uyarı geldi! 7 üstü depremde durum vahim
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür Gemlik için önemli uyarılarda bulundu. Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesi hakkında bakın neler söyledi...

GEMLİK İÇİN UYARI GELDİ

Gemlik için uyarı geldi! 7 üstü depremde durum vahim - Resim : 1

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Gemlik hakkında şu sözleri söyledi:

Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Depremle ilgili açıklama geldiÇanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Depremle ilgili açıklama geldiGündem
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