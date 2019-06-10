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Gemlik'te tekne arızalandı: 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor

Gemlik açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu bir tekne arızalandı. Sahil Güvenlik Ekipleri 8 kişiyi kurtardı. kayıp iki kişi hala aranıyor.

Gemlik'te tekne arızalandı: 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kurşunlu'dan denize açılan tekne 3 kilometre sonra arızalandı.

10 kişinin bulunduğı teknedeki Yaman Şipka, Serdar S. ve Natalie S. yüzmek için denize atladı.

Teknede bulunanlar ise arızayı Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Sürüklenen tekne ekipler tarafından kısa sürede bulundu.

Ancak tekneden atlayan 3 kişi olumsuz hava koşuylları ve gece karanlığı nedeni ile bulunamadı. Ara verilen arama çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı.

Denize atlayan üç kişiden biri olan Yaman Şipka, Altıntaş mevkisinde bulundu. Şipka'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kayıp olan iki kişinin bulunması için havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #gemlik
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