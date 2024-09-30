Genç adam alacak tartışmasında elektrik verilerek öldürüldü!

İstanbul Fatih'te alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle Yaşar Karakaş ve dört arkadaşı arasında bir tartışma çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Genç adam alacak tartışmasında elektrik verilerek öldürüldü!
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İstanbul Fatih'te alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle Yaşar Karakaş ve dört arkadaşı arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Karakaş, arkadaşları tarafından ağır şekilde darp edilerek bayıldı. Baygın haldeki Karakaş'ı uyandırmak için arkadaşları önce üzerine su döktü, ardından elektrik verdiler. Ancak bu müdahaleler sonucu Karakaş hayatını kaybetti.

Olay, Atikali Mahallesi'nde sabaha karşı 06.00 sularında, beş katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Karakaş’ın ölüm nedeninin netleşmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

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