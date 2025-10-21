Genç keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümü için istenen ceza belli oldu

Mersin’de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olan tutuklu sürücü hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), genç sanatçının annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada alınan kararla kaza yerinde keşif yapıldığı belirtildi. Ardından savcıdan esasa ilişkin mütalaası istendi. Savcı, mütalaasında tutuklu sürücü hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstenilen cezaya karşı sanık avukatları süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.

NE OLMUŞTU?

25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Laçin Akyol’a, İ.H.Ç. idaresindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan genç keman sanatçısı, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Akyol’un ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı almıştı.

Kazanın ardından 26 Ocak’ta yakalanan sürücü hakkında “ev hapsi” kararı verilmiş, daha sonra savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınarak “taksirle öldürme” suçundan tutuklanmıştı.