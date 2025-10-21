Genç keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümü için istenen ceza belli oldu

Mersin’de 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol’un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada savcı, tutuklu sanık İ.H.Ç. hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, duruşmayı 30 Ekim’e erteledi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Genç keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümü için istenen ceza belli oldu
Yayınlanma:

Mersin’de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olan tutuklu sürücü hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), genç sanatçının annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada alınan kararla kaza yerinde keşif yapıldığı belirtildi. Ardından savcıdan esasa ilişkin mütalaası istendi. Savcı, mütalaasında tutuklu sürücü hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstenilen cezaya karşı sanık avukatları süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.

NE OLMUŞTU?

25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Laçin Akyol’a, İ.H.Ç. idaresindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan genç keman sanatçısı, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Akyol’un ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı almıştı.

Kazanın ardından 26 Ocak’ta yakalanan sürücü hakkında “ev hapsi” kararı verilmiş, daha sonra savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınarak “taksirle öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi konser harcamaları davası: 14 sanık hakkında iddianame kabul edildiAnkara Büyükşehir Belediyesi konser harcamaları davası: 14 sanık hakkında iddianame kabul edildiGündem
Emsal karar çıktı! Artık her polis ceza yazamayacakEmsal karar çıktı! Artık her polis ceza yazamayacakGündem
Kreş skandalında yeni gelişme: 3 yaşındaki çocuğu ısıran bakıcı tutuklandıKreş skandalında yeni gelişme: 3 yaşındaki çocuğu ısıran bakıcı tutuklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

laçin Keman
Günün Manşetleri
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
"Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"
11 ilde BMW operasyonu
Bahçeli Meclis’te konuştu
Çok Okunanlar
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor!
22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!
Acil nakit lazım olanlar dikkat! Acil nakit lazım olanlar dikkat!