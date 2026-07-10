Genç kızı defalarca bıçaklamıştı! Tahliye edilen takıntılı saldırgana yeniden yakalama emri

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde takıntılı olduğu genç kızı defalarca bıçaklayıp telefonunu gasbeden ve yeniden yargılandığı davada serbest bırakılan sanık hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Genç kızı defalarca bıçaklamıştı! Tahliye edilen takıntılı saldırgana yeniden yakalama emri
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Tahliye kararının hemen ardından dün harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı ile dava dosyası mahkeme tarafından yeniden mercek altına alındı. Dosyadaki kamera kayıtları, olay yeri inceleme tutanakları, jandarma kriminal laboratuvarı uzmanlık raporları ve katılan beyanlarını titizlikle inceleyen heyet, daha önce verilen adli kontrolle serbest bırakma kararını bozdu.

Mahkeme kararında, sanığın üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun CMK'nın 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlar kapsamında olduğu vurgulandı. Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu ve mahkumiyet halinde alacağı ceza miktarı nazara alındığında kaçma şüphesinin varlığına dikkat çekildi. Adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı kanaatine varan heyet, savcılığın itirazını haklı bularak sanık Ç.E.D. hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

İSTİNAF BOZDU, MAHKEME YAŞINI DİKKATE ALARAK SERBEST BIRAKTI

Yeniden yakalama kararı öncesindeki yargılama sürecinde, yerel mahkemenin verdiği hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından bozulmuştu. Bu gelişme üzerine 7 Temmuz günü yeniden hakim karşısına çıkan sanık Ç.E.D. hakkında mahkeme heyeti; sanığın yaşı, tutuklulukta geçirdiği süre ve tutuklamanın bir tedbir niteliğinde olmasını göz önünde bulundurarak kararını açıklamış, şahsın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

Dava dosyasına yansıyan olay, Ekim 2024'te Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Ç.E.D., yaklaşık 5 aydır saplantı haline getirerek ısrarlı takipte bulunduğu komşusu 18 yaşındaki Betül Ç.'ye sabah saatlerinde sokakta yürürken saldırdı. Genç kızı defalarca bıçaklayan ve cep telefonunu gasbederek olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra jandarma ekipleri tarafından Bornova'da saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

Yargılamanın ilk aşamasında İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa eylemlerinden ötürü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 18 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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