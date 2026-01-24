Genç kızı hayattan koparmıştı: 2.22 promil alkollü sürücüye istenen ceza belli oldu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame, Konya 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosyada müşteki, şüpheli ve tanık beyanları, kaza tespit tutanakları, görüntü incelemeleri, bilirkişi raporları ile nüfus ve adli sicil kayıtları delil olarak yer aldı.

2.22 PROMİL ALKOLLE DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detay alkol raporu oldu. Yapılan testlerde sürücünün kaza anında 2,22 promil alkollü olduğu tespit edildi. İddianamede, sanığın alkollü araç kullanması nedeniyle kazaya doğrudan sebebiyet verdiği ve bu nedenle "asli kusurlu" sayıldığı vurgulandı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Hamdi Ç. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 3 Aralık 2025 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Hamdi Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Hatice D. ağır yaralandı. Genç kız, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.