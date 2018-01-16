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Genç sporcu Alperen Atabay yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren 18 yaşındaki sporcu yaşamını yitirdi

Genç sporcu Alperen Atabay yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda başına aldığı darbeyle yaralanan 18 yaşındaki Alperen Atabay, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir otelde 8-14 Ocak'ta düzenlenen turnuvaya, Kemer Alakuş Çamyuva Kick Boks okulu adına katılan Atabay, 13 Ocak'taki karşılaşma sırasında başına darbe aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan genç sporcu, beyin kanaması geçirdiğinin anlaşılması üzerine ameliyat edildi.

Ameliyatın ardından 3 gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen Atabay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sporcu, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer ilçesine bağlı Çamyuva beldesinde toprağa verilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kick Boks #beyin kanaması #antalya
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