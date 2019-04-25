Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda "57. Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.

Can verilir, bir karış toprak verilmez dediler, Çanakkale'nin asla geçilmeyeceğini savaşın henüz başındayken tüm dünyaya gösterdiler. Yiğitlik ve fedakarlıklarıyla destan yazan 57'inci Alay, unutulmadı, unutulmayacak.



Bir milletin evlatları atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde 57. Alay'a vefa yürüyüşü düzenlendi.



Yürüyüş öncesi Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapıldı. "Yarma çorbası" hep birlikte içildi. Çifte sela ve ezan okundu. Yine hep birlikte sabah namazı kılındı. Ardından da yürüyüş başladı.



Yürüyüş boyunca gençlerin, Çanakkale Savaşları sırasında atalarının yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri ve o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaştan kesitler canlandırdı.



Yürüyüşün ikinci kilometresinde Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla 104 metrelik Türk bayrağı açıldı.



8 bin kişinin Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlattığı 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yürüyüş sonunda duygularını paylaştı.





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