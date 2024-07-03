Gençlere tüm Türkiye'de ücretsiz: 50 gün sürecek! İşte ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, gençlerin bu projelerle iki yıldır ülkeyi gezip tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, "İnanılmaz bir ilgi ve memnuniyet var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da heyecanla bu haberi beklediklerini biliyoruz.

Onları daha fazla bekletmeden müjdeyi veriyoruz. 19-25 yaş arası gençlerimize Türkiye’deki müze ve ören yerlerini ücretsiz gezip görme ve keşfetme imkanı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz’da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor." ifadelerini kullandı.

GNS Müze Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bak, Müzekart GNS başvurusu hakkında şunları söyledi:

"Müzekart GNS uygulamasından faydalanmak isteyen gençlerin www.muzekartgns.com adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturabilecek. Gençler, 1 Temmuz’dan 30 Eylül'e kadar ülke genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulabilecek."

Bakan Bak, yoğun ilgi gören Seyahatsever uygulaması hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projemiz kapsamında da deprem bölgesi hariç illerimizde 1 kız ve 1 erkek yurdumuzu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ettik. Projeden faydalanmak isteyen gençlerimiz, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezimizi en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Projemiz 8 Temmuz’dan 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek."

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 ildeki 38 Gençlik Kampı'nın ilk dönem misafirlerini ağırlamaya başladığını ve ikinci kamp dönemi için başvuruların 7 Temmuz'a kadar sürdüğünü hatırlattı. Gençlik Kampları'na başvurular “ghgm.gsb.gov.tr” adresi üzerinden veya Gençlik Merkezleri'nde ilgili görevlilerin yardımıyla yapılabiliyor.