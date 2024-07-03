Gençlere tüm Türkiye'de ücretsiz: 50 gün sürecek! İşte ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere yönelik yeni ücretsiz uygulamaların başlayacağını duyurdu. Müzekart Genç Ne Sever (GNS) uygulaması ve gençlere bakanlığın yurtlarında konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi çok yakında hayata geçiyor. İşte projelere dair ayrıntılar...

Gençlere tüm Türkiye'de ücretsiz: 50 gün sürecek! İşte ayrıntılar...
Editör: Yağmur Biçen
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, gençlerin bu projelerle iki yıldır ülkeyi gezip tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, "İnanılmaz bir ilgi ve memnuniyet var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da heyecanla bu haberi beklediklerini biliyoruz.

Gençlere tüm Türkiye'de ücretsiz: 50 gün sürecek! İşte ayrıntılar... - Resim : 1Onları daha fazla bekletmeden müjdeyi veriyoruz. 19-25 yaş arası gençlerimize Türkiye’deki müze ve ören yerlerini ücretsiz gezip görme ve keşfetme imkanı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz’da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor." ifadelerini kullandı.

Gençlere tüm Türkiye'de ücretsiz: 50 gün sürecek! İşte ayrıntılar... - Resim : 2

GNS Müze Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bak, Müzekart GNS başvurusu hakkında şunları söyledi: 

"Müzekart GNS uygulamasından faydalanmak isteyen gençlerin www.muzekartgns.com adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturabilecek. Gençler, 1 Temmuz’dan 30 Eylül'e kadar ülke genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulabilecek."

Gençlere tüm Türkiye'de ücretsiz: 50 gün sürecek! İşte ayrıntılar... - Resim : 3

Bakan Bak, yoğun ilgi gören Seyahatsever uygulaması hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projemiz kapsamında da deprem bölgesi hariç illerimizde 1 kız ve 1 erkek yurdumuzu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ettik. Projeden faydalanmak isteyen gençlerimiz, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezimizi en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Projemiz 8 Temmuz’dan 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek."

Gençlere tüm Türkiye'de ücretsiz: 50 gün sürecek! İşte ayrıntılar... - Resim : 4

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 ildeki 38 Gençlik Kampı'nın ilk dönem misafirlerini ağırlamaya başladığını ve ikinci kamp dönemi için başvuruların 7 Temmuz'a kadar sürdüğünü hatırlattı. Gençlik Kampları'na başvurular “ghgm.gsb.gov.tr” adresi üzerinden veya Gençlik Merkezleri'nde ilgili görevlilerin yardımıyla yapılabiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tatil # gençlere # ücretsiz
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