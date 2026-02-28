Gençliğin kalbi bu merkezde atıyor!

Konak Belediyesi’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi binasında hizmet veren Gençlik Merkezi, gençlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Merkezin iki katının ayrıldığı Konak Gençlik Merkezi, kütüphaneden oyun alanlarına, atölye çalışmalarından seminer alanlarına gençlerin kendilerini geliştirmelerine yönelik imkan tanırken, ücretsiz çay ve kahve ikramıyla da gençlerden tam not alıyor.

Konak Belediyesi’nin genç oluşumu Konak Gençlik Merkezi, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin 4. ve 5. katında faaliyetlerine devam ediyor. Konaklı gençlerin uğrak noktası olan mekanda gençler hem çalışma hem sosyalleşme imkanı buluyor. Monkseko’nun grafiti çalışmalarıyla görsel bir şölen sunan merkezin bir katı atölye ve seminer alanlarından oluşuyor.

5. katta konumlanan bu özel mekan, içinde yer alan kütüphanesiyle gençlere sessiz bir ders çalışma ortamı sunuyor. Gençler bu alanda çeşitli atölye çalışmalarına katılarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Proje ve fikirlerini sadece kendileri ayrılmış bu alanda geliştiren gençlere çay ve kahve servisi de ücretsiz yapılıyor. Konaklı gençler, çalışmalarının ardından ders ve günlük yaşamın getirdiği stresi 4. katta yer alan sosyalleşme ve oyun alanında atıyor. Masaüstü ve dijital oyunlar üzerinden turnuvalar düzenleyen gençler, yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşme fırsatı buluyor.

Gençlere önemli bir alan açan Konak Gençlik Merkezi, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin 4 ve 5. katlarında, her gün 10.30 - 22.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

GENÇLERİN YENİ MEKANI

Konak Gençlik Merkezi’nden yararlanan gençlerden de merkeze tam not geldi. Yüksek lisans çalışmalarını merkezde gerçekleştiren öğrenciler, özellikle ücretsiz çay kahve ikramının da kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Dışarıdaki mekanlarda kahve içerken ders çalışmanın bütçelerini sarstığını dile getiren gençler, “Burada çok güzel bir gençlik merkezi kurmuşlar. 5. katta ders çalışıyoruz, 4. kattaki aktivitelerle stres atıyoruz. Ücretsiz kahve en sevdiğimiz özelliklerinden. Nilüfer Başkanımıza bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.