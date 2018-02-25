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Gençlik Afrin'deki Mehmetçiğin bir adım gerisinde!

Türkiye Gençlik Birliği Kayseri, Kayseri halkıyla bir araya gelerek Afrin’deki operasyona destek açıklaması yaptı

Gençlik Afrin'deki Mehmetçiğin bir adım gerisinde!

Türkiye Gençlik Birliği Kayseri, Kayseri halkıyla bir araya gelerek Afrin’deki Mehmetçiğimizin yanında olduğunu bir kez daha belirtti.

TGB Kayseri tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına halkının ilgisi oldukça yoğundu.

Gençliğin Mehmetçiğin arkasında mücadelenin en ön safında olduğunu belirten TGB Kayseri İl Başkanı Şevket Reçber açıklamasında “19 Ocak’ta Zeytin Dalı Harekatı ile yıllardır ülkemizi ve milletimizi terör saldırılarıyla hedef alan Amerika’nın taşeronluğunu yapan kuklalar yerle bir edilmektedir. Şanlı Türk Ordusu Afrin’de tarih yazmaktadır. Bu tarih elbet zaferle sonuçlanacaktır.”dedi. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #türkiye gençlik birliği
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