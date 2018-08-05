Vatan Partisi Öncü Gençlik yaz akademisi, İzmir’in dikili ilçesinde başladı. Akademide ilk dersi Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ın verdi. Konu, Felsefe ve Yaşamdı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler, Öncü Gençlik Yaz Akademisin de buluştu.



Akadi sabah sporu ile başladı. Ardından çevre temizliği ve kahvaltı...



“Feslefe ve Yaşam” konulu günün ilk eğitimini Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan verdi. Eğitimde felsefenin doğuşundan, günümüzdeki gerekliliğine kadar farklı konular konuşulup tartışıldı.





Türkiye’nin yeni düzeni ve siyasal dinamikleri konulu günün son eğitimini ise Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu verdi.



Eğitimlerin ardından İzmir’in sıcağında denize girerek serinleyen gençler, voleybol, basketbol, bilek güreşi, futbol gibi çeşitli sporlarla eğlenceli vakit geçiriyorlar.



5 Gün sürecek akademinin diğer günlerinde de siyasetten edebiyata, tarihten felsefeye birçok konuda eğitimlere devam edilecek.



ulusal.com.tr

