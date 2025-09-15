Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan hakkında şok iddia: İntihar girişimi

“Geniş Aile” dizisindeki Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan hakkında şok iddia: İntihar girişimi
Yayınlanma:

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975’te Almanya’nın Mannheim kentinde doğdu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Annesi Trabzon’un Of ilçesinden, babası ise Samsun’un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes kökenlidir. 12 yaşında ailesiyle Türkiye’ye döndü ve Türkçeyi öğrenme sürecinde eğitimine 5. sınıftan devam etti.

EĞİTİM HAYATI

Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Mezuniyetinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk yaptı. Ayrıca Tiyatro Kılçık ile üç yıl boyunca kabare tiyatrosu sahneledi.

OYUNCULUK KARİYERİ

2003 yılında BKM yapımı “Ölümsüz Aşk” dizisinde başrolde yer aldı. Ancak asıl çıkışını 2009-2011 yılları arasında yayınlanan “Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle yakaladı. Bu rol sayesinde Türkiye genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

ÖZEL HAYATI

2005 yılında Nazan Güneş ile evlenen Ufuk Özkan, 2 Ağustos 2022’de boşandı. Bu evlilikten Eren adında bir oğlu bulunuyor.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİALARI

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin’in aktardığına göre, Özkan yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Özkan’ın yaşadığı nafaka krizi ve sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

İstanbul’da toplu taşımaya zam! İşte yeni ücretlerİstanbul’da toplu taşımaya zam! İşte yeni ücretlerEkonomi
Adıyaman’da deprem! Naci Görür’den kritik uyarıAdıyaman’da deprem! Naci Görür’den kritik uyarıYurt
ufuk özkan intihar
Günün Manşetleri
Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı
Bu sucuk markalarından uzak durun!
Türkiye’de ilk e-ticaret festivali 21 Kasım’da
Bütçe ağustos ayında fazla verdi
Körfezray Metrosu’nda TBM’ler Tünel Açmaya Başladı
Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
Yeni haftaya yağmur uyarısı
Yılın ödüllü astronomi fotoğrafları açıklandı
EuroBasket 2025’te Türkiye Avrupa ikincisi oldu
Çok Okunanlar
Yeni haftaya yağmur uyarısı Yeni haftaya yağmur uyarısı
Bu sucuk markalarından uzak durun! Bu sucuk markalarından uzak durun!
Altın fiyatları son dakika Altın fiyatları son dakika
Yarın sağanak bastıracak: Hazırlıklı olun! Yarın sağanak bastıracak: Hazırlıklı olun!
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum 15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum