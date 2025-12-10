Geniş çaplı arama: Kaybolan çift için gece görüşlü dronlar havalandı

Sakarya’nın Akyazı ile Taraklı ilçeleri arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde kayboldukları değerlendirilen yaşlı çift için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Akyazı’da yaşayan 71 yaşındaki H.K. ve 72 yaşındaki M.K., öğle saatlerinde Geyve’deki akrabalarından evlerine dönmek üzere yola çıktı.

Çiftin, yakınlarına yayla yolunda ilerlerken araçlarının çamura saplandığını bildirdiği, bu konuşmanın ardından telefon sinyalinin kesildiği belirtildi. Haber alınamaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, gece görüşlü dron kullanarak yayla çevresinde arama çalışmalarını sürdürürken, ekiplerin bölgeyi detaylı şekilde taradığı aktarıldı.

Çiftin bulunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.