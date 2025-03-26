Geri dönen tarım ürünleri ne oluyor? Sektörden net açıklama geldi

İhracatçılar, uluslararası standartlara uygun şekilde özel istek analizleri yaptırarak, yasal zorunluluk olmaksızın ürünlerinin güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

"İhracatçılar olarak herhangi bir yasal zorunluluk olmadan, yurt dışında bir sorunla karşılaşmamak adına özel analizler yaptırıyoruz."

İhracatçılar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan resmi analizler dışında, kendi talepleri doğrultusunda yapılan özel analizlerin fiyatlarının ciddi oranda arttığını belirtti.

"2024 öncesinde özel istek analizleri 700 ila 1300 lira arasında değişirken, yeni düzenlemeyle bu rakam 3600 + KDV seviyelerine çıktı."

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Avrupa’ya ihraç edilen ürünlerde pestisit bildirimlerinin son üç yılda büyük ölçüde düştüğünü ifade etti.

"Son üç yılda kalıntı bildirimleri binde 2 seviyelerinden binde 1 seviyelerine geriledi. Bu, ihracatta büyük bir başarıdır."

Çavuşoğlu ayrıca, kalıntı nedeniyle geri dönen ürünlerin kesinlikle iç piyasaya sürülmediğini vurguladı.

"Kalıntı tespit edilen ürünler imha ediliyor. İç piyasaya sürülmesi mümkün değil. Bu ürünlerin ambalajları ve işlenme süreçleri farklı olduğu için ayrıştırılmaları çok kolaydır. Tüketiciler bu konuda müsterih olsun."