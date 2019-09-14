Geri dönüştürdüğü atıkları dünyaya satıyor

Girişimci İzzet Tanrıkulu, 1989 yılında İstanbul'da hurdacılardan kamyonla topladığı cam atıkları bir fabrikaya satarak işe başladı.

Zaman içinde 3 kentte büyük tesisler kurdu. Bu tesislerde pet levha, ambalaj ve plastik atıkları dönüştüren Tanrıkulu, ham madde haline getirilen atıkları hem iç piyasaya satıyor hem de 4 kıtada 21 ülkeye gönderiyor.

Tanrıkulu, ambalaj ve plastik atıklarının aslında çöp olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Tanrıkulu, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da atık geri dönüşüm tesislerinde 500 kişiye istihdam sağlıyor. 100 bin metrekare alanda yıllık 60 bin ton plastik ham maddesi işlenerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Tanrıkulu, okullarda da tasarruf bilincinin öğrencilere aşılanması gerektiği görüşünde.

Tanrıkulu, aslında yok olan bir değeri ekonomiye geri kazandırıyor. Atıkların çöpe atılmadan kaynağında ayrıştırılması gerektiğini savunuyor. Bu yapılabilirse, Türkiye'nin petrokimya ithalatı için harcadığı paranın yüzde 40 azalacağını düşünüyor.

ulusal.com.tr