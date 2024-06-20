Geri manevra yapan çöp kamyonu ile direk arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Ali Yiğit, Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Birimi çalışanı, sabah 09.00 civarında Altıntepe Mahallesi'ndeki görevindeyken, çöp kamyonu sürücüsüne manevra yapmasında yardımcı olmaya çalıştı. O esnada, aniden hareketlenen kamyon ve beton elektrik direği arasında kalarak sıkıştı.

Çevre sakinlerinin haber vermesiyle, polis ve acil sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Ne yazık ki, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Yiğit'in hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, şoförü gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. İlkay Çiçek, Menderes Belediye Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kaza sonucu hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Ali Yiğit'e Allah'tan rahmet, değerli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.