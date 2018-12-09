İzmir'in Germiyan Mahallesi'ndeki taş ocağına karşı mücadele sürüyor. "ÇED kapsam dışı" kararının iptali için açılan davada, bilirkişi inceleme yaptı. O sırada köylüler beyaz maskelerle eylemdeydi.

Köylerinde açılmak istenen taş ocağını beyaz maskeleri ile protesto ettiler.



İzmir Çeşme'de Germiyan'daki Kırma Eleme Tesisi hakkında İzmir Valiliği, "ÇED kapsam dışı" kararı verdi. Kararın iptali için firma dava açtı. Bilirkişi heyeti inceleme için ocağa gitti.



Haberi alan köylüler sabah erken saatlerde köy kahvesinde toplandı. Bilirkişi incelemesinin yapılacağı taş ocağına akın etti.



Çeşme, Urla, Uzunkuyu ve Kadıovacık'tan gelen çok sayıda çevreci vatandaş da Germiyanlılarla birlikteydi.



Vatandaşlar, taş ocağından gelecek tozların zeytin ağaçlarına ve tarım alanlarına vereceği zarara dikkat çekti, beyaz maske taktı.



Tepkilere rağmen ocakta bilirkişi incelemesi yapılırken, dışarıda el ele tutuşup zincir oluşturan köylüler İzmir Marşını söyledi.



Daha önce üç kez ÇED kararını iptal ettiren mahalle sakinleri taş ocağını açtırmamaya kararlı.





ulusal.com.tr