Gezi dönüşü kabusa döndü! Çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Mersin çıkışlı gezi turunu tamamlayan 40 kişilik öğrenci kafilesi, dönüş yolculuğuna geçti. Yolculuk esnasında kafile, yemek için Bursa'da mola vererek İskender yedi. Bu molanın ardından otobüsle yola devam eden gruptaki yaklaşık 20 öğrencide mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Şikayetlerin artması ve çok sayıda öğrencinin aynı anda rahatsızlanması üzerine öğretmenler ve organizasyon ekibi rotayı değiştirerek en yakın sağlık kuruluşu olan Haymana Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Acil servise getirilen öğrencilere sağlık personeli tarafından zaman kaybetmeden ilk müdahale yapıldı. Hastanede gerçekleştirilen ilk incelemeler sonucunda, vakaların toplu olması nedeniyle rahatsızlığın gıda kaynaklı olabileceği değerlendirildi ve zehirlenme şüphesi üzerinde duruldu.

Haymana Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 20'ye yakın öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili olarak yetkililer tarafından resmi inceleme başlatıldı.