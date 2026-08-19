Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Suruç ilçesi arasında meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve M.K. isimli 4 kuzen, Birecik'ten kiraladıkları 27 AVK 81 plakalı otomobil ile Şanlıurfa'ya gezmeye gitmek için yola çıktı.