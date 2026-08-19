Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti

Birecik'ten kiraladıkları araçla Şanlıurfa merkeze gezmeye giden 3 kuzen trafik kazasında hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Suruç ilçesi arasında meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve M.K. isimli 4 kuzen, Birecik'ten kiraladıkları 27 AVK 81 plakalı otomobil ile Şanlıurfa'ya gezmeye gitmek için yola çıktı.

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Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti - Resim: 2

Şahısların içerisinde olduğu otomobil, Arat Dağı bölgesinde Salih A.'nın kullandığı 27 BDN 030 plakalı Nissan marka araç ile kafa kafaya çarpıştı.

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Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti - Resim: 3

Kazada Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz isimli kuzenleri hayatını kaybederken M.K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A. ise ağır yaralandı.

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Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti - Resim: 4

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti - Resim: 5

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti - Resim: 6

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Birecik trafik kazası