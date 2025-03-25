Gıda güvenliği uyarısı: Uzman Nurten Sırma’dan ciddi açıklamalar

Gıda güvenliği denetim uzmanı Nurten Sırma, güvenilir gıda sorununu milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdi ve önemli uyarılarda bulundu. Sırma, bu meselenin çözülmemesi halinde gelecekte çocuklar ve gençlerde büyüme geriliği gibi ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenli gıda sağlamak amacıyla firmaları denetleyerek hileli üretim yapanları ifşa etti. Bu süreçte 1409 firma denetimlere takıldı. Gıda güvenliği uzmanı Nurten Sırma, Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada, gıda güvenliğinin çözülmemesi durumunda ileride ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Günümüzde kırmızı etin kilosu 700 TL, yumurtanın tanesi 8 TL, peynirin kilosu 400 TL, baklavanın kilosu ise 1500 TL gibi fiyatlarla satışa sunuluyor. Pahalılığı bir yana bırakacak olursak, ucuz gıda da hileli olabiliyor. Şeker yerine şurup, fıstık yerine bezelye kullanılıyor ve ürünlerin raf ömrünü uzatmak için katkı maddeleri ekleniyor.

Son dönemde yapılan denetimlerde sucuk, et ve kebapta tırnaklı et ya da tavuk kafası, baharatlarda yabancı maddeler, çayda ise gıda boyası tespit edildi. Bunun yanı sıra posalar toplanıp renklendirilerek satılmaya çalışıldığı bildirildi. Bu tür hileler, gıda güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor.

Gıda güvenliği konusunda vatandaşlar tedirgin. Güvenli gıdaya kolayca ulaşmak isteyen tüketiciler, paralarıyla aldatılmak istemiyor. Sırma, "Gıda güvenliği kimsenin merhametine bırakılmamalı, vatandaş parasıyla aldatılmamalı" diyerek uyarılarını yineledi.