Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 120 işçi hastanelik oldu!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 120 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 120 işçi hastanelik oldu!
Editör: Metehan Gül

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan inşaat işçilerinin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi.

İnşaat işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# gıda zehirlenmesi # Adıyaman
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