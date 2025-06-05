Gıdada büyük skandal: Ünlü markalarda sahte ürün tespiti, Bakanlık tek tek açıkladı

Sucuk, köfte, kaşar, zeytinyağı... Gıda sahtekârlığında sınır tanınmıyor

Denetim raporlarında ayrıca sucuk, köfte, kaşar peyniri, zeytinyağı, süzme bal ve kıyma gibi temel gıda ürünlerinde de tağşiş yapıldığı ortaya kondu. Vatandaşın en çok tükettiği ürünlerde yapılan bu sahtekârlıklar, gıda güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı.