Gıdada büyük skandal: Ünlü markalarda sahte ürün tespiti, Bakanlık tek tek açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde halk sağlığını tehdit eden ürünleri tek tek ifşa etti. Denetimlerde peynirden sucuğa, lahmacundan köfteye kadar pek çok üründe hile tespit edildi. Bakanlık, vatandaşları uyararak sahte ürünleri açıkladı.
Denetimler sonucunda hazırlanan “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” ve “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, bu listeyi neredeyse her gün güncelleyerek gıda sahtekârlığına karşı vatandaşları bilgilendiriyor.
Lahmacunda tek tırnaklı et, sucukta deri dokusu
Adana'daki Başaran Etli Gıda ve Börek Salonu'nda satılan lahmacun harcında tek tırnaklı et tespit edildi. Kayseri’de faaliyet gösteren Yeni Danacı markasına ait sucukta ise sakatat, deri dokusu ve gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin ürünlerinde de benzer sahtekârlıklara rastlandı. Lahmacun harcında kanatlı hayvan eti ve sakatat bulunduğu açıklandı.
Baharatlarda boya, sumakta katkı maddesi
Sadece et ürünlerinde değil, baharatlarda da hileli üretim yapıldığı belirlendi. Tuğba Kuruyemiş’in sumak ürününde gıda boyasına rastlanırken, Daloğlu Baharat ve Serdinel Baharat’ın pul biberlerinde boya ve nişasta tespit edildi.
Sucuk, köfte, kaşar, zeytinyağı... Gıda sahtekârlığında sınır tanınmıyor
Denetim raporlarında ayrıca sucuk, köfte, kaşar peyniri, zeytinyağı, süzme bal ve kıyma gibi temel gıda ürünlerinde de tağşiş yapıldığı ortaya kondu. Vatandaşın en çok tükettiği ürünlerde yapılan bu sahtekârlıklar, gıda güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı ürünleri teşhir ederek hem üreticilere gözdağı verdi hem de tüketicileri dikkatli olmaları yönünde uyardı. 4 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan son listeyle birlikte birçok firma daha kara listeye eklendi.