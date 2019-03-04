Giresun'da, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Giresun'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Giresun'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Giresun Merkez: Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)

Alucra: Yalçın Eker

Bulancak: Yecep Yakar



Çamoluk: Musa Varıcı



Çanakçı: Sezer Kadakal



Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu



Doğankent: Ruşen Özden



Espiye: Mustafa Karadere



Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu



Görele: Tolga Erener



Güce: Aytekin Geçgel



Keşap: Mehmet Emür



Piraziz: Uğur Melikoğlu



Tirebolu: Abdullah Karabıçak



Şebinkarahisar: Şahin Yılancı



Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu





Cumhuriyet Halk Partisi

Giresun Merkez: Kerim Aksu (Millet İttifakı)



Alucra: Yunus Bekçi (Millet İttifakı)



Bulancak: Necmi Sıbıç (Millet İttifakı)



Dereli: Aytekin Karakayalı



Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz (Millet İttifakı)



Görele: Özkan Dural (Millet İttifakı)



Güce: Mehmet Salih Bahadır (Millet İttifakı)



Keşap: Metin Bıçakçı (Millet İttifakı)

Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu (Millet İttifakı)

Tirebolu: Burhan Takır (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Alucra: Suat Aybar



Bulancak Barış Çelebi



Çanakçı: İsmet Öncü



Çamoluk: Fatih Düz



Doğankent: Haşim Birol Tekin



Eynesil: Emre Kemal



Dereli: Erdoğan Satgun



Espiye: Tuğrul Yanıkoğlu



Görele: Ertuğrul Melikoğlu



Güce: Yüksel Geçgel



Keşap: Mehmet Yüksel



Piraziz: Göksel Güneş



Şebinkarahisar: Murat Bölük



Tirebolu: Fikri Şen



Yağlıdere: Yaşar İbaş



İYİ Parti

Dereli: İsmail Bektaş

Espiye: İbrahim Önal (Millet İttifakı)

Doğankent: İsmail Tarı (Millet İttifakı)



Şebinkarahisar: Oktay Alp (Millet İttifakı)



Yağlıdere: Metin Turgut (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Giresun Merkez: Saim Öksüz



Alucra: İsmail Derbeder



Bulancak: Ömer Öztürk



Çamoluk: Hüseyin Akarçeşme



Çanakçı: Tuncay Kasım



Dereli: Hacı Ali Karakaya



Doğankent: Mehmet Kamacı



Espiye: Selim Akkaya



Eynesil: Hakan Pekdemir



Görele: Fikri Hayati Topkar



Güce: Osman Aydın



Keşap: Korkmaz Büyükaydın



Piraziz: Cevat Gündoğdu



Tirebolu: Etem Taş



Şebinkarahisar: Besim Osman Kaçar



Yağlıdere: İsmail Aydın





Büyük Birlik Partisi

Doğankent: Nazmiye Kabadayı



Demokrat Parti

Alucra: Mehmet Uğur Talu



Demokratik Sol Parti

Giresun Merkez: Mustafa Güzel

Bulancak: Haşim Karaman

Görele: Ahmet Torun





Bağımsız Türkiye Partisi

Giresun Merkez: Abdulkadir Bayram



Alucra: Yaşar Yetim



Bulancak: Fatma Türker



Çamoluk: Zekai Çıtlak



Çanakçı: Abdullah Özdemir



Dereli: Arif Karakuş



Doğankent: Ziya Önal



Espiye: Metin Yakar



Eynesil: Ali Kocaman



Görele: Ahmet Akın



Güce: Engin Kurt



Keşap: Mehmet Kağan Özkaya



Piraziz: Cevat Korkmaz



Tirebolu: Ahmet Kurucu



Şebinkarahisar: Hasan Peçe



Yağlıdere: Mehmet Küçükhasan





Türkiye Komünist Partisi

Giresun Merkez: Osman Nuri Kale





Bağımsız adaylar

Alucra: Enver Yurtsever