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Giresun 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Giresun'da, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Giresun 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Giresun'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Giresun'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi
Giresun Merkez: Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)
Alucra: Yalçın Eker 
Bulancak: Yecep Yakar 

Çamoluk: Musa Varıcı 

Çanakçı: Sezer Kadakal 

Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu 

Doğankent: Ruşen Özden 

Espiye: Mustafa Karadere 

Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu 

Görele: Tolga Erener 

Güce: Aytekin Geçgel 

Keşap: Mehmet Emür 

Piraziz: Uğur Melikoğlu 

Tirebolu: Abdullah Karabıçak 

Şebinkarahisar: Şahin Yılancı 

Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu 


Cumhuriyet Halk Partisi
Giresun Merkez: Kerim Aksu (Millet İttifakı)

Alucra: Yunus Bekçi (Millet İttifakı)

Bulancak: Necmi Sıbıç (Millet İttifakı)

Dereli: Aytekin Karakayalı 

Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz (Millet İttifakı) 

Görele: Özkan Dural (Millet İttifakı) 

Güce: Mehmet Salih Bahadır (Millet İttifakı) 

Keşap: Metin Bıçakçı (Millet İttifakı)
Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu (Millet İttifakı)
Tirebolu: Burhan Takır (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi
Alucra: Suat Aybar 

Bulancak Barış Çelebi 

Çanakçı: İsmet Öncü 

Çamoluk: Fatih Düz 

Doğankent: Haşim Birol Tekin 

Eynesil: Emre Kemal 

Dereli: Erdoğan Satgun 

Espiye: Tuğrul Yanıkoğlu 

Görele: Ertuğrul Melikoğlu 

Güce: Yüksel Geçgel 

Keşap: Mehmet Yüksel 

Piraziz: Göksel Güneş 

Şebinkarahisar: Murat Bölük 

Tirebolu: Fikri Şen 

Yağlıdere: Yaşar İbaş

İYİ Parti 
Dereli: İsmail Bektaş
Espiye: İbrahim Önal (Millet İttifakı) 
Doğankent: İsmail Tarı (Millet İttifakı) 

Şebinkarahisar: Oktay Alp (Millet İttifakı) 

Yağlıdere: Metin Turgut (Millet İttifakı)

Saadet Partisi
Giresun Merkez: Saim Öksüz 

Alucra: İsmail Derbeder 

Bulancak: Ömer Öztürk 

Çamoluk: Hüseyin Akarçeşme 

Çanakçı: Tuncay Kasım 

Dereli: Hacı Ali Karakaya 

Doğankent: Mehmet Kamacı 

Espiye: Selim Akkaya 

Eynesil: Hakan Pekdemir 

Görele: Fikri Hayati Topkar 

Güce: Osman Aydın 

Keşap: Korkmaz Büyükaydın 

Piraziz: Cevat Gündoğdu 

Tirebolu: Etem Taş 

Şebinkarahisar: Besim Osman Kaçar 

Yağlıdere: İsmail Aydın 


Büyük Birlik Partisi
Doğankent: Nazmiye Kabadayı

Demokrat Parti
Alucra: Mehmet Uğur Talu

Demokratik Sol Parti
Giresun Merkez: Mustafa Güzel
Bulancak: Haşim Karaman
Görele: Ahmet Torun


Bağımsız Türkiye Partisi 
Giresun Merkez: Abdulkadir Bayram

Alucra: Yaşar Yetim

Bulancak: Fatma Türker

Çamoluk: Zekai Çıtlak

Çanakçı: Abdullah Özdemir

Dereli: Arif Karakuş

Doğankent: Ziya Önal

Espiye: Metin Yakar

Eynesil: Ali Kocaman

Görele: Ahmet Akın

Güce: Engin Kurt

Keşap: Mehmet Kağan Özkaya

Piraziz: Cevat Korkmaz

Tirebolu: Ahmet Kurucu

Şebinkarahisar: Hasan Peçe

Yağlıdere: Mehmet Küçükhasan


Türkiye Komünist Partisi
Giresun Merkez: Osman Nuri Kale


Bağımsız adaylar
Alucra: Enver Yurtsever

Etiketler; #giresun
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