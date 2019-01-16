Giresun'un bazı ilçelerinde kar dolayısıyla 17 Ocak Perşembe eğitime ara verilecek. ​ Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime için ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte kar yağışının devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Giresun merkeze ve Dereli ilçesine bağlı köy okullarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Keşap ve Bulancak ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların 17 Ocak Perşembe tatil edileceği bildirildi.



Konya

Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Ereğli, Taşkent, Ahırlı, Yalıhüyük, Doğanhisar, Derbent, Hadim, Güneysınır, Karapınar ve Emirgazi ilçeleri ile Halkapınar ilçesinin Delimahmutlu ve Çakıllar mahallelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün (17 Ocak Perşembe) süreyle tatil edildi.

Halkapınar ilçe merkezinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.



Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime için ara verildi.

Karlıova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.